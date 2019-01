Chelsea, Sarri fa catenaccio: «Non so nulla su Higuain»

Catenaccio di Maurizio Sarri che non ha voluto commentare il possibile arrivo a Londra di Gonzalo Higuain. Alla vigilia della partita contro l'Arsenal tiene banco in casa dei Blues il mercato. Ma Sarri ha preferito non sbilanciarsi. «Non ne so nulla - le parole del tecnico italiano -. Due settimane fa ho parlato con Marina (Granovskaia, ndr) e le ho spiegato cosa ci serve per migliorare. Dopodiché ho deciso di concentrarci sulle partite e gli allenamenti per non sprecare tutta la mia energia mentale». Non solo Higuain, il Chelsea è alla ricerca anche di un centrocampista se - come sembra scontato - partirà Cesc Fabregas. «Non chiamo Marina tutte le sere perché so che sta lavorando duro per migliorare la squadra. Frustrato? In questo momento non lo sono», ha concluso il manager del Chelsea. © RIPRODUZIONE RISERVATA