Liverpool. un altro ko: il Chelsea lo elimina dalla FA Cup

La sconfitta del Liverpool è molto più pesante di quella in campionato di sabato scorso. Perché il Chelsea di Lampard, con la vittoria di questa sera, ha eliminato i Reds dall’Fa Cup. Sull’affermazione dei Blues c’è poco da dire. Tutto meritato il passaggio del turno per la squadra londinese. Oltre il 2-0 finale grazie alle reti di Willian nel primo tempo e di Barkley a metà ripresa, c’è stata una prestazione totale della squadra di Lampard. Che soprattutto nei primi 20’ ha dominato il Liverpool e, oltre a trovare il vantaggio grazie anche alla collaborazione di Adrian sul tiro non irresistibile del brasiliano, è andata vicina al raddoppio con Marcos Alonso, che ha scheggiato la traversa su calcio di punizione. Se da una parte Adrian è stato decisivo in negativo, dall’altro lato Kepa, nell’unica vera opportunità della serata per il Liverpool si è superato con una tripla parata consecutiva sui tentativi di Manè, Origi e Jones. Ma è stata solo questa la fiammata della squadra campione d’Europa.Il Chelsea si è subito ricompattato ed ha cercato di colpire in contropiede. Soprattutto a destra Robertson è stato sovrastato dalla velocità di Willian e Fabinho, in mezzo al campo, ha fatto una fatica clamorosa a trovare le giuste geometrie. La sua regia è stata lenta e senza idee. Discutibili in tutto questo anche le scelte di Klopp che con la Premier ormai in cassaforte e con il ritorno degli ottavi di Champions lontani ancora una settimana, ha deciso di mandare in campo molti elementi che il terreno di gioco lo hanno visto ben poco. Inutili sono stati gli inserimenti di Firmino, Milner e Salah. La partita ormai era compromessa. Il Chelsea invece ha sfornato una prestazione maiuscola. Con Giroud che si è sacrificato al servizio della squadra vincendo il duello con Van Dijk e con il giovane Mount che ha dettato legge in mezzo al campo.I Blues hanno chiuso la partita con minore possesso palla ma creando almeno altre sei nitide palle gol. E colpendo altre due traverse con Mount – splendida la sua punizione dai 20 metri – e con l’attaccante francese che ha fatto far bella figura ad Adrian. Il Chelsea avanza e punta decisamente ad arrivare in fondo. Per Klopp un periodo di flessione. Non nella parte di stagione migliore. Anche perché tra sette giorni come detto c’è l’Atletico. Il Liverpool la prossima settimana non sarà quello visto stasera senza dubbio. Ma in questo momento sembra più complicato del previsto riuscire a ribaltare il risultato contro una squadra che giocherà bassissima e non concederà la profondità. I Reds in stagione hanno perso contro formazioni che hanno approcciato la partita in questo modo. Un segnale da tenere in considerazione.