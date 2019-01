Chelsea, l'agente di Morata a Siviglia: si scalda la pista spagnola

Il Siviglia fa sul serio per Alvaro Morata. Al 'Sánchez-Pizjuán' quartier generale del club andaluso, è infatti andato in scena un incontro tra Joaqun Caparrs, direttore dell'area sportiva del Siviglia, e Juanma Lopez, l'agente del giocatore oggi in forza al Chelsea. Lo riferisce la stampa spagnola. Sul tavolo c'è l'apertura al prestito da parte del giocatore ma bisognerà vedere cosa ne pensa il Chelsea che non ha interesse ad accelerare l'operazione, almeno fin quando non avrà trovato un sostituto all'altezza: si è parlato di Higuain e Cavani, ma entrambi sono over 30 e quindi difficilmente trattabili da parte della dirigenza di Stamford Bridge, a meno che Sarri non convinca Abramovich e Marina Granovskaia, la 'donna fortè del club che sta per prendere l'ex romanista Paredes dallo Zenit. Secondo 'Marcà, comunque, non c'è solo il Siviglia sull'attaccante spagnolo: anche il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund avrebbero sondato l'agente, chiedendo informazioni. Ma Morata ha già fatto sapere che in Bundesliga non vuole andare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA