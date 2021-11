Chelsea-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Juventus già qualificata agli ottavi di Champions League fa visita al Chelsea nella quinta giornata della fase a gironi. I bianconeri non sono matematicamente sicuri di passare da primi del gruppo: per farlo basterà non perdere. Il Chelsea invece deve almeno pareggiare per strappare il pass aritmetico per gli ottavi. All'andata è finita 1-0 grazie al gol di Chiesa in quella che è l'unica sconfitta dei Blues in Champions. Allegri recupera Dybala che però dovrebbe partire dalla panchina.

Chelsea-Juve, Allegri: «Dybala convocato. Con o senza Lukaku cambia il modo di difendere»

Chelsea-Juventus, le probabili formazioni

Chelsea (3-4-3): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kante, Jorginho, Alonso; Ziyech, Mount; Havertz.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata, Kulusevski.

Dove vedere Chelsea-Juventus in tv e streaming

Chelsea-Juventus verrà trasmessa in chiaro da Mediaset su Canale 5. La partita sarà inoltre disponibile per gli abbonati a Sky Sport su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (canale 213 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Chelsea-Juventus sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go su dispositivi mobili come smartphone e tablet scaricando l’app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android, mentre Mediaset trasmetterà la sfida in chiaro sul sito sportmediaset.it.