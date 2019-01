Chelsea, Higuain: «Un sogno giocare in Premier e con Sarri»

«Giocare in Premier è una opportunità che non potevo perdere»: si presenta così Gonzalo Higuain, neo attaccante del Chelsea, nell'intervista al sito del club londinese. «Sono davvero entusiasta di essere qui, di lavorare di nuovo con Maurizio Sarri e di essere in un club con così tanta storia - ha aggiunto il 'Pipità - Sono davvero felice di aver completato il trasferimento e spero di raggiungere tutti gli obiettivi che il club si è prefissato da qui alla fine della stagione». Higuain si è definito «un giocatore che cerca sempre di migliorare, giorno dopo giorno. Penso che la cosa più importante sia essere umili, anche quando si commettono errori. Non sono una persona a cui piace parlare troppo di sè stesso, ma sono una persona che cerca di migliorare e di ottenere il meglio, per sè e il club». A convincerlo del trasferimento ha giocato un ruolo fondamentale il suo ex tecnico, Maurizio Sarri, «l'allenatore che, nella mia carriera, è riuscito a prendere il meglio da me come giocatore. Quell'anno insieme è stato fantastico e in gran parte è stato grazie a lui, quindi venire a lavorare di nuovo con lui è stato molto importante per me. Sono davvero felice di aver avuto l'opportunità di farlo e voglio tornare a quel livello». «Ho sempre desiderato giocare in premier - ha aggiunto il 'Pipità - ma fino ad ora non si è presentata un'opportunità così concreta, quindi è qualcosa che non mi sarei mai perso. È una grande sfida venire a giocare in Premier. Il Chelsea è una squadra meravigliosa, una squadra che ha sempre avuto grandi giocatori, quindi è un vero sogno per me venire a giocare in questo campionato, avendo già giocato nei tre dei migliori campionati del mondo, è una vera fonte di orgoglio per me e spero di sfruttarlo al meglio».



