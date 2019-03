Premier League, il Chelsea batte il Fulham nel derby: Sarri respira. In gol Higuain

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Chelsea soffre fino all'ultimo secondo, ma porta a casa uno dei tanti derby di Londra in Premier League. A Craven Cottage, il Chelsea ha infatti battuto per 2-1 il Fulham - che nei giorni scorsi ha esonerato Claudio Ranieri -, in una partita della 29/a giornata. Ha aperto le marcature Higuain al 20', Chambers ha pareggiato per i padroni di casa guidati da Scott Parker, quindi Jorginho ha firmato il gol della vittoria, con un bel destro nel sette della porta difesa da Sergio Rico.Il Chelsea è sempre sesto, con 56 punti, ma a -1 dall'Arsenal e a -2 dal Manchester United, che è quarto. «Se sono tornato? Queste cose mi fanno ridere: se segno sono tornato, altrimenti no - ha detto Gonzalo Higuain, parlando a Sky Sport a fine partita -. Sono punti importanti per la corsa a un posto in Champions. Ci giocheremo tutto nelle ultime partite. È stato un inizio difficile per me, adesso devo sfruttare queste occasioni. Felice che il Milan sia terzo, ho grande stima per loro e per l'allenatore, che è un grande. Cosa non è andato? Sono cose che succedono nel calcio. Napoli-Juve? Che vinca il migliore, farò il tifo per il bel calcio».