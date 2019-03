Europa League, Chelsea a valanga, Giroud fa tripletta. Avanti anche l'Arsenal

Ultimo aggiornamento: 23:44

Chelsea, Valencia, Villarreal, Arsenal, Benfica e Slavia Praga. Sono queste le squadre che approdano ai quarti di finale d'Europa League, oltre al Napoli e all'Eintracht Francoforte.Rimonta compiuta. Il Benfica si qualifica ai supplementari contro la Dinamo Zagabria. Nei tempi regolamentari Jonas segna l’1-0, riequilibrando il punteggio dell’andata. Nell’extra time Ferro e Grimaldo trapano il pass per il prossimo turno. Nei croati espulso Stojanovic.Emozioni senza fine tra Slavia Praga e Siviglia. I cechi si qualificano ai supplementari: van Buren e Traorè allo scadere rispondono alla rete di Vazquez. Nei tempi regolamentari la gara era terminata 2-2: in rete Ngadeu-Ngadjui e Soucek su rigore per i cechi, Ben Yedder dagli undici metri e El Haddadi per gli andalusi. La squadra di Machin mastica amaro: all’Eden Arena finisce 4-3 per lo Slavia Praga. All’andata il match si era concluso in pareggio 2-2.Tutto facile per la squadra di Maurizio Sarri. Il Chelsea vince 5-0 in casa della Dinamo Kiev nel ritorno degli ottavi d’Europa Leauge. Oliver Giroud, autore di una tripletta, Marcos Alonso e il classe 2000 Callum Hudson-Odoi completano l’opera in Ucraina dopo il successo nell'andata. Il pronostico era tutto a favore degli inglesi che a Stamfort Bridge, una settimana fa, avevano battuto gli ucraini per 3-0.Qualificazione con brivido per il Valencia. Gli spagnoli pareggiano 1-1 in Russia contro il Krasnodar e passano il turno grazie alla vittoria per 2-1 nella gara d’andata. Marcelino Garcia Toral, allenatore dei pipistrelli, esulta per l'accesso ai quarti: la sua squadra fatica più del previsto contro i russi. Sulejmanov porta in vantaggio il Krasnodar all’85’, ma nel recupero Gonçalo Guedes pareggia i contri e regala al Valencia il pass per il prossimo turno.Un gol per tempo e il pass per i quarti è assicurato. Moreno e Bacca regalano al Villarreal la vittoria contro lo Zenit. Gli spagnoli già all’andata, con il successo per 3-1 in Russia, avevano ipotecato il passaggio del turno. Missione compiuta all’Estadio de la Ceramica: troppo arrendevole la manovra della squadra di Semak, in gol solo nel recupero con Ivanovic.Gioca sul velluto e ottiene il pass per i quarti di finale. L’Arsenal si impone 3-0 sul Rennes nel ritorno degli ottavi di Europa League. I gunners rimontano in casa il 3-1 dell’andata in Francia grazie alle reti di Aubameyang, autore di una doppietta, e Maitland-Niles. Niente da fare per i ragazzi di Stephan, che appena una settimana fa avevano creato i presupposti per eliminare gli inglesi.