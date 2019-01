Championship, il Leeds di Bielsa supera il Derby di Lampard, ma c'è una spy story

Ultimo aggiornamento: 00:36

Championship, il Leeds di Bielsa ha sconfitto 2-0 (gol di Roofe e Harrison) il Derby County allenato da Lampard. Bielsa aveva mandato a spieare gli allenamenti del Derby, Lampard ha parlato di mancanza di fair play, alla vigilia della sfida che si è giocata venerdì sera. Le scuse finali del Loco.Il fatto: la polizia del Derbyshire ha individuato, la cui presenza è stata collegata allo staff tecnico del Loco. Bielsa, intervistato da SkySports con al fianco il proprio vice, ha ammesso le proprie responsabilità: «Il responsabile di tutto questo sono io. Non so se ciò che ho fatto sia legale o meno, la cosa che conta è che Lampard e il Derby County sono stati infastiditi e non hanno potuto lavorare serenamente. Ho parlato con Lampard per capire cosa intendesse per mancanza di Fair Play, Io la penso diversamente, ma conta come l’hanno interpretata loro. E' vero che c'era qualcuno del Leeds ai loro allenamenti, sono io il responsabile. Non mi interessa se sia legale o illegale o se sia giusto o sbagliato, mi basta sapere che per Lampard ed il Derby non è una cosa giusta da fare, non mi sono comportato bene».