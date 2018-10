Champions, vince il Liverpool, il Tottenham beffato nel finale

Borussia Dortmund batte Atletico Madrid 4-0 (1-0) in una partita del Girone A di Champions League. I gol al 38' del primo tempo di Witsel, al 28' della ripresa di Guerreiro, al 39' di Sancho e al 44' ancora di Guerreiro.

Psv Eindhoven e Tottenham 2-2 (1-1) in una partita del Girone B di Champions League. Olandesi in vantaggio al 29' con Lozano, ma raggiunti da Moura al 39' del primo tempo e superati al 9' della ripresa da Kane. De Jong, al 42', fissa il 2-2 finale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Mosca, Porto batte Lokomotiv 3-1 (2-1) in una partita del Girone D di Champions League. Dopo 26'Marega porta in vantaggio i portoghesi che raddoppiano al 35' con Herrera. Miranchuk accorcia le distanze al 38'. Nella ripresa rete di Corona dopo 2'.Galatasaray e Schalke 0-0 in una partita del Girone D di Champions League.Club Brugge e Monaco 1-1 (1-1) in una partita del Girone A di Champions League. Ospiti in vantaggio con Sylla al 32', ma raggiunti al 39' da WesleyLiverpool batte Stella Rossa 4-0 (2-0) in una gara del gruppo C della Champions League. Inglesiavanti al 20' del primo tempo con Firmino, poi doppietta di Salah: l'egiziano a segno al 45' e poi al 6' della ripresa surigore. Chiude Manè al 35'.