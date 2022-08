Champions, subito Psg-Juve e Milan a Salisburgo. Poi Napoli-Liverpool e Inter-Bayern

Inizio già con il botto l'avventura in Champions di Juventus, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Il debutto bianconero è in programma al Parco dei Principi contro la squadra di Christophe Galtier il 6 settembre. Ventiquattro ore dopo sarà il turno del Napoli di Luciano Spalletti al Diego Armando Maradona contro il Liverpool di Jurgen Klopp e dell'Inter, a San Siro, contro il Bayern Monaco. Fischio di inizio di entrambe le gare alle 21. Invece, inizio più soft per il Milan, ma già decisivo per l'ipotetico secondo posto. I rossoneri di Stefano Pioli debuttano in Champions il 6 settembre (tre giorni dopo il derby contro l'Inter), in Austria, contro il Salisburgo. Poi giocheranno il 24 settembre contro la Dinamo Zagabria al Meazza alle 18,45. I tifosi del Milan dovranno cerchiare le date del 5 ottobre, per la sfida dell'andata a Stamford Bridge contro il Chelsea, e poi l'11 ottobre per la gara di ritorno contro la squadra di Thomas Tuchel. L'Inter ospiterà il Barcellona il 4 ottobre e giocherà al Camp Nou il 12. Da parte sua, il Napoli avrà la sfida decisiva con l'Ajax il 4 e 12 ottobre. Infine, la Juventus. Detto del Paris Saint-Germain, la squadra di Massimiliano Allegri il 14 settembre e il 25 ottobre sfiderà il Benfica. Sulla carta è la diretta concorrente per il passaggio agli ottavi. Da ricordare che la Champions è in esclusiva su Sky e in streaming su NowTv e Mediaset Infinity. Una gara del martedì è in chiaro su Mediaset. La miglior partita del mercoledì è in esclusiva su Amazon Prime Video.

Prima giornata

6 settembre: alle 21 Salisburgo Milan e alle 21 Psg-Juventus.

7 settembre: alle 21 Napoli-Liverpool e alle 21 Inter-Bayern.

Seconda giornata

13 settembre: 18.45 Viktoria Pilzen-Inter; 21 Rangers-Napoli.

14 settembre: 18.45 Milan-Dinamo Zagabria; 21 Juventus-Benfica.

Terza giornata

4 ottobre: 21 Ajax-Napoli; 21 Inter-Barcellona;

5 ottobre: 21 Chelsea-Milan; 21 Juventus-Maccabi Haifa.

Quarta giornata

11 ottobre: 18.45 Maccabi Haifa-Juventus; 21 Milan-Chelsea.

12 ottobre: 18.45 Napoli-Ajax, 21 Barcellona-Inter.

Quinta giornata

25 ottobre: 21 Dinamo Zagabria-Milan; 21 Benfica-Juventus.

26 ottobre: 18.45 Inter-Viktoria Pilzen; 21 Napoli-Rangers.

Sesta giornata

1 novembre: 21 Liverpool-Napoli; 21 Bayern-Inter.

2 novembre: 21 Milan-Salisburgo; 21 Juventus-Psg.