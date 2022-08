Giovedì 25 Agosto 2022, 19:38 - Ultimo aggiornamento: 19:45

Mali, anzi malissimo, il sorteggio Champions dell’Inter, inserita in terza fascia. Non benissimo anche per il Napoli; un po’ così quello della Juventus, bene per il Milan, testa di serie grazie alla vittoria dello scudetto il 22 maggio.

Sorteggi Champions, Bayern Monaco e Barcellona per l'Inter. Milan, c'è il Chelsea. Juventus, pesca il Psg. Napoli con il Liverpool

L’Italia sorride a metà, forse meno, per quanto accaduto a Istanbul. I rossoneri affronteranno sì il Chelsea di Thomas Tuchel, ma avranno anche altre due avversarie sulla carta più abbordabili: il Salisburgo, che nostalgicamente fa pensare alle sfide di metà anni 90, e la Dinamo Zagabria.

Se da una sponda del Naviglio festeggiano per il girone, quello E, dall’altra invece si mettono le mani tra i capelli – e non possono fare altrimenti – per aver pescato nel raggruppamento C nientepopodimeno che il Bayern Monaco, una delle grandi favorite, e il Barcellona. Due super avversare in un colpo solo. Oltre al Viktoria Plzen. È andata un po’ meglio, ma è pur sempre tosto, al Napoli di Luciano Spalletti. Che tra le teste di serie affronterà l’Ajax, ma tra le rivali in seconda fascia pesca il Liverpool vice campione d’Europa in carica.

Poi, c’è anche il Glasgow Rangers. E gli scozzesi sono comunque ostici da affrontare. Rispetto a Inter e Napoli, sorride la Juventus. Nel sorteggio di Istanbul si è ritrovato nel girone H il Psg di Donnarumma, Verratti, Mbappé, Neymar, Messi e tanti altri campioni. Ma ci sono anche Benfica e Maccabi Haifa. E i bianconeri hanno il dovere di non lasciarsi impensierire. Insomma, l’Italia arranca ancora una volta se paragonate ai top club europei. Vent’anni fa non era così, ma il periodo d’oro del nostro calcio è ormai passato.

Non ci resta che sperare che tutte riescano a restare in corsa. Ai nostri due tecnici, Carlo Ancelotti e Antoni Conte, il sorteggio è invece stato benevolo. Il Real Madrid, campione d’Europa in carica, è nel gruppo F con Lipsia, Shakhtar e Celtic Glasgow. Invece, il Tottenham è nel D con Eintracht Francoforte (detentore dell’Europa League), Sporting Lisbona e Marsiglia.