Champions, l'Olympiakos travolge il Krasnodar 4-0. Bene Dinamo Zagabria e Stella Rossa

Disputate tre gare di andata dei playoff di Champions. La Dinamo Zagabria ha battuto in casa 2-0 il Rosenborg. Tutti nel primo tempo i gol: all'8' su rigore Petkovic e al 28' Orsic. La Stella Rossa ha sfiorato il colpo a Berna, a casa dello Young Boys: vantaggio degli svizzeri con Assalé al 7' e rimonta dei seri con Degenek al 18' e Garcia al 47'. Al 76' su rigore concesso dal Var il pareggio di Hoarau. Netto successo infine dell'Olympiacos Pireo sui russi del Krasnodar che avevano eliminato il Porto: 4-0 il risultato per i greci con splendido gol di Guerrero al 31', doppietta di Randjelovic al 78' e 86' e gol di Podence all'89'. Le sfide di ritorno sono in programma martedì prossimo. Ultimo aggiornamento: 23:46





© RIPRODUZIONE RISERVATA