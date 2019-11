Le pagelle della Juve: de Ligt è un muto, CR7 sotto tono

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un missile di Saul neutralizzato nel primo tempo e poco più, graziato nel recupero da MorataDue diagonali da difensore consumato nel primo tempo, sempre attento, e nella giusta posizione. Sa cosa fare con il pallone e sbaglia pochissimo.Solidità ed esperienza, Vitolo e Morata gli fanno il solletico.Altra prestazione monumentale, salvataggio fenomenale su Correa in area, è ovunque e non sbaglia un pallone.Lucido, senza strafare. Si concede qualche sortita offensiva e dietro dà il suo contributo.Sangue caldo e piede dolce. Un mix letale. Partita di grande intelligenza tattica, ma anche sportellate e palloni sporchi. Si prende una bella fetta di campo e lotta su ogni pallone ().Regia ordinata, pochi guizzi ma molta sostanza.Ci mette l’anima e si butta in ogni spazio, a volte facendo confusione e con la palla nei piedi a volte litiga. Ma è generosissimo e preziosissimo.Col freno a mano tirato, si vede a tratti, poco incisivo soprattutto in fase offensiva (entra e colpisce il palo da fuori).Vera Joya: decide la partita con una punizione magistrale, un missile sotto la traversa che sorprende Oblak. Seconda rete consecutiva, e ora chi lo toglie più? (: entra con determinazione).Altra serata “no”. Alla prima palla buona spezza in due la bandierina calciando e si fa male al piede destro, corre a vuoto e fatica a farsi trovare. A una buona occasione a inizio ripresa ma sparacchia alto.Conquista il pass per gli ottavi dall’ingresso principale, il primo posto del Gruppo D con un turno d’anticipo. Ora a Leverkusen può far tirare il fiato a chi ne ha bisogno, la Juve è l’unica big imbattuta in Europa tra campionato e coppe.