Evviva evviva, la mostruosa attesa è finita. Dopo un disumano peregrinare, tornano liete e beate le coppe europee. Eccole qui, le possiamo quasi toccare: si inizierà domani con un primo di Champions, si proseguirà dopodomani con un secondo ancora a base di Champions, si concluderà giovedì con un contorno di strepitosa Europa League. Imperdibili, le nostre squadre proveranno a restituire un senso al pallone italiano ormai avvilito. E, tra una settimana, uditeudite, si replicherà. Niente più serate annegate nella noia della tivvù, tanti baci alle indecisioni tra Netflix e Play, adieu alle disdicevoli monotonie da coprifuoco alle 22 in punto. Fantastico gioco, il calcio.

VASTO PROGRAMMA

Vale la pena, arrivati fin qui, di sorvolare il panorama. Dunque. Domani sera il programma degli ottavi di Champions opporrà il Lipsia al Liverpool sul campo neutro di Budapest e soprattutto il Barcellona al Psg. Decisamente inutile annotare che la partitella del Camp Nou sia una specie di cataclisma termo-nucleare, benché ai sempre sobri parigini manchino due tipetti come Neymar (l’ex, categoria in aeternum pericolosa) e Verratti. Sia il Barça che il Paris passeggiano allegri in campionato, ma la Champions è – andremo a dire – psicologicamente terrificante e, quindi, il pronostico appare piuttosto incerto. Invece mercoledì, nonostante Siviglia-Borussia Dortmund sia verosimilmente più intrigante sul piano tecnico-tattico (e Haaland sia il supereroe che fa sognare i bambini), alla fine tutti (o quasi) guarderemo la partita della Juventus, che allo stadio do Dragao sarà ricevuta con i dovuti onori dal Porto di Sergio Conceiçao – esattamente lui, l’ex laziale. Come si sa – lo sanno in particolare gli juventini – la squadra bianconera non convince affatto (eufemismo numero 1) e il suo allenatore Andrea Pirlo convince ancora meno (eufemismo numero 2), specie dopo la sberla (ultimo eufemismo) rimediata sabato a Napoli. La Juve di Allegri, al confronto, era probabilmente il Real Madrid di Puskas e Di Stefano – va detto. E perfino Sarri, adesso, tutto sommato, a ripensarci, non sembrava poi tanto male. Da finissimo stratega quale tutti gli riconoscono di essere, Pirlo si affiderà alle arti magiche di Cristiano Ronaldo, pronto all’ennesimo figurone di ritorno a casa. Dybala forse (ma forse...) tornerà disponibile, mentre Cuadrado, Ramsey e Arthur sono ancora infortunati. Poi, tra una settimana, compariranno la Lazio e l’Atalanta, impegnate con il Bayern e il Real Madrid, due delle favorite al trionfo, al pari del City di Guardiola, che sarà ricevuto dal Borussia M’gladbach.



LA SECONDA EUROPA

E non è tutto, figurarsi. Perché giovedì l’Europa League mescolerà tre italiane sulla scacchiera dei sedicesimi. Ovvero. La Roma di Fonseca, il Napoli e il Milan: che in trasferta affronteranno il Braga, il Granada e la Stella Rossa. I giallorossi e gli azzurri hanno dimostrato di godere di buona salute nel fine settimana, mentre il Milan contro lo Spezia ha visto le stelle e pure l’aurora boreale. Così le tre gare ci diranno se l’EuroLeague sia un sacrificabile intralcio tra le sfide di campionato o un obiettivo serio. Da sottolineare che, per le restrizioni legate al Covid, Benfica-Arsenal si giocherà all’Olimpico di Roma e Real Sociedad-Manchester Utd a Torino. Torniamo a riveder le stelle...

