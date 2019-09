Domani torna la Champions: Napoli e Juve partenza difficile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Comincia l’Inter e sarà un inizio soft. In Champions, come in campionato. Domani sera, alle 18,55, contro lo Slavia Praga. Poteva andare peggio. È quello che ci vuole per una squadra ancora in costruzione, per quanto nel cantiere di Conte le cose stiano procedendo a una velocità superiore alle aspettative. Un paio d’ore dopo, per lo stesso girone, tutt’altro che semplice, si incroceranno Borussia Dortmund e Barcellona, probabilmente ancora senza Messi. Punti davvero pesanti in palio, partita già quasi decisiva. Cioè: per l’Inter sarà quasi più impegnativo studiare i prossimi avversari davanti alla tv che sbrigare la pratica ceca. Intendiamoci, lo Slavia è in testa al suo campionato e ha qualche partita in più nelle gambe, ma il divario tecnico è enorme e chissà che Conte non ne possa approfittare per concedere ulteriore rodaggio ad Alexis Sanchez, ancora lontano dalla migliore condizione.LA CONDIZIONE FISICAMolto più impegnativo sarà il debutto delle altre tre italiane in Champions. Per il valore degli avversari e non solo. La Juventus, lo si è capito a Firenze, non sta niente bene: condizione fisica deficitaria - anche a Parma e contro il Napoli era calata enormemente nell’ultima mezz’ora - e muscoli di seta - troppi due infortuni dopo pochi minuti di primo tempo, e poi quei crampi di Danilo... Se manca la salute, altro che fare la rivoluzione, come si chiede a Sarri, meglio non uscire proprio di casa. E invece mercoledì c’è da andare subito a Madrid, contro l’Atletico, pure reduce da una sconfitta e pure alle prese con una certa trasformazione tattica, ma comunque davanti a Real Madrid e Barcellona nella classifica della Liga. Brutta gatta...Niente di peggio però del Liverpool, se guardiamo alle condizioni di forma delle rivali di questa prima settimana di Champions. Cinque partite, cinque vittorie, cinque punti di vantaggio sul Manchester City: non era mai successo nella storia della Premier che una squadra avesse tanto vantaggio dopo le prime cinque giornate. Eppure, contro il Liverpool, il Napoli si è sempre trovato piuttosto bene, battendosi quasi alla pari e mettendo i campioni d’Europa in carica in difficoltà maggiori rispetto a quanto non abbiano fatto squadre più facoltose e più titolate in campo internazionale. Ancelotti peraltro la sa lunga, anche più di Klopp.E poi c’è l’Atalanta, la splendida Atalanta che ieri ha confermato la sua maturità acquisita, facendosi tutt’altro che distrarre dal magico debutto Champions, altrimenti non avrebbe vinto a Marassi all’ultimo respiro. Il viaggio comincia da Zagabria, con la Dinamo caricata dal primo posto in campionato. Il sorteggio non è stato cattivo, ma per continuare a coltivare il sogno, e provare a lottare se non con il Manchester City, almeno con lo Shakhtar per il secondo posto, si deve cominciare bene.