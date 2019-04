Torino-Milan, dentro o fuori i sogni. Gattuso oggi rischia la panchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Diavolo è a caccia della sua anima perduta per blindare il quarto posto in classifica, il Toro di una qualificazione in Champions che manca da 43 anni. Un passo falso stasera (ore 20,30, Sky 201, 202 e 251) rischia di costare carissimo ad entrambe le squadre, nella lotta serratissima all’Europa che conta. Dietro l’Inter infatti sgomitano Roma, Milan, Atalanta, Torino e Lazio, tutte in sei punti, al Toro stasera ne bastano tre per accarezzare un sogno firmato Mazzarri. Il Grande Torino sarà una bolgia (si va verso il tutto esaurito), Cairo al Filadelfia ha passato in rassegna le truppe, in campo toccherà a Belotti trascinare i suoi all’impresa. Gattuso fa buon viso a cattivo gioco, prova a trasmettere la sua elettricità a uno spogliatoio in caduta libera nell’ultimo mese e si affida a Paquetà, al rientro dopo quattro partite. Basterà?L’ultima vittoria dei granata contro il Milan a Torino risale al 2001, da quel giorno 11 sconfitte e 11 pareggi, ma stavolta è diverso. Toro e Milan si giocato tutto, Walter Mazzarri scommette sul suo capitano. «Belotti è il nostro trascinatore, del Milan mi fido poco: è una squadra forte e importante, farà la partita della vita, noi lo dobbiamo fare più di loro. E’ una grande finale. Servono nervi saldi e mente lucida, questo Toro ha dimostrato di avere un’anima? Le mie squadre sono sempre contraddistinte da questo, da sempre. La discussione Cairo–Petrachi? Stiamo facendo delle belle cose e sono merito di tutti. Ho letto i giornali, so le cose soprattutto da quello. Ma penso al campo e tutti dobbiamo ragionare così».L’eliminazione in Coppa Italia brucia ancora nelle vene di Rino Gattuso, pronto a infiammare la vigilia della sfida col Torino a parole. «Abbiamo il dovere di fare meglio di quanto stiamo facendo ultimamente, oggi ci sta mancando l’anima, e ci siamo impantanati. Dobbiamo tornare ad avere un’anima. L’allenatore non si può permettere di prendere a pugni nessuno, bisogna che ognuno capisca quello che deve fare senza pensare al proprio orticello. Ci sono troppe chiacchiere».