Salah: «Dopo l'incubo dello scorso anno, vivo una notte incredibile»

«Ricordo tutto dello scorso anno, e ora vivo una notte incredibile. Un anno fa piangevo, stasera succede qualcosa da non credere: sono le parole a caldo di Momo Salah, attaccante egiziano del Liverpool neocampione d'Europa, che lo scorso anno dovette uscire dalla finale col Real per un fallo di Sergio Ramos.

Non riesco a crederci, è una vittoria pazzesca

, ha chiuso l'ex romanista a Sky

«Ancora non me ne rendo conto, ora in testa ho tante cose, penso che sono venuto da una piccola città del sud del Brasile, dello stto di Rio Grande do Sul, e sono arrivato con il lavoro, e la forza che mi hanno dato la famiglia e i miei amici». È un Alisson ancora confuso per la gioia quello che racconta a Sky le proprie sensazioni del dopo trionfo in Champions. «Mia moglie non è qui - aggiunge il portiere ex Roma - perché è incinta, stiamo per avere il secondo figlio e si chiamerà Matteo, un nome italiano». «Voglio ringraziare innanzitutto Dio - conclude Alisson -, che mi ha dato la forza per lavorare tanto».



«È stata una notte incredibile, abbiamo giocato lottando. Sognavamo questa Coppa, non è stata la partita più bella ma dovevamo vincere e i ragazzi lo hanno fatto». Così uno Jorgen Klopp visibilmente emozionato, ai microfoni di Sky subito dopo la fine della finale di Champions League in cui hanno battuto il Tottenham per 2-0. «È stata una stagione fantastica, intensa - dice ancora Klopp -. Volevo che succedesse per loro (i giocatori n.d.r.) che hanno aspettato tanto. Questa gioia la dedico alla mia famiglia che è seduta lì in alto, in tutte le finali che ho giocato e perso hanno sofferto e ora la vittoria è per loro, e per tutti coloro che sono stati miei allenatori. Sono anche orgoglioso per questo club» .

