Champions League, Zenit-Juventus: probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Forti delle due gare vinte su due, e galvanizzati dai quattro successi consecutivi in campionato, gli uomini di Massimiliano Allegri domani sono attesi in Russia dallo Zenit San Pietroburgo per la terza partita di Champions League. E quindi la Juventus, prima del girone con lo scontro diretto con il Chelsea portato a casa, potrebbe ricorrere a un po' di turnover, anche perché domenica, alle 20:45, a San Siro, la aspetta l'Inter di Simone Inzaghi per un derby di Italia che promette spettacolo e scintille. Ecco le probabili formazioni.

Zenit-Juventus, le probabili formazioni

ZENIT SAN PIETROBURGO (5-4-1): Kritsyuk; Sutormin, Barrios, Chistyakov, Lovren, Douglas Santos; Malcom, Kuzyaev, Wendel, Claudinho; Azmoun. All. Semak.

JUVENTUS (4-4-2) Szczesny, De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Ramsey; Bernardeschi, Chiesa. All. Allegri

Dove vederla in tv e diretta streaming

La partita tra Zenit e Juventus di mercoledì 20 ottobre alle ore 21:00 allo Stadio di San Pietroburgo. Il match sarà trasmesso in diretta su Amazon Prime Video.