Champions League, oggi il sorteggio dei gironi: squadre, fasce, dove vederlo in tv e streaming

Tutto pronto per il sorteggio della fase a gironi di Champions League. Milan, Inter, Juventus e Napoli scopriranno oggi alle 18 le loro avversarie in Europa. Il sorteggio si terrà a Istanbul, che sarà anche la sede della finale della competizione. Il Milan campione d'Italia parte in prima fascia, mentre la Juventus è in seconda. Terza fascia per Inter e Napoli che, verosimilmente, si troveranno ad affrontare un girone più difficile.

Champions League, le fasce del sorteggio

PRIMA FASCIA: Milan (Ita), Manchester City (Ing), Bayern Monaco (Ger), PSG (Fra), Real Madrid (Spa), Porto (Por), Ajax (Ola), Eintracht (Ger)

SECONDA FASCIA: Liverpool (Ing), Chelsea (Ing), Juventus (Ita), Barcellona (Spa), Atletico Madrid (Spa), Tottenham (Ing), Lipsia (Ger), Siviglia (Spa)

TERZA FASCIA: Salisburgo (Aus), Borussia Dortmund (Ger), Bayer Leverkusen (Ger), Shakhtar (Ucr), Inter (Ita), Sporting (Por), Napoli (Ita), Benfica (Por)

QUARTA FASCIA: Marsiglia (Fra), Bruges (Bel), Viktoria Plzen (Cec), Celtic (Sco), Rangers (Sco), Maccabi Haifa (Isr), Dinamo Zagabria (Cro), Copenhagen (Dan)

Dove vedere il sorteggio di Champions League in tv e streaming

I sorteggi della Champions League 2022/2023 saranno trasmessi in tv da Sky Sport 24 (200) e Canale 20. In streaming saranno visibili su Amazon Prime Video, Sky Go, Mediaset Play e canale YouTube dell'UEFA.