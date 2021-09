Diretta Shakhtar Donetsk-Inter 0-0. Lautaro Martinez spara alto da buona posizione

Martedì 28 Settembre 2021, 13:02 - Ultimo aggiornamento: 20:13

Sono le due frustrate della prima giornata di Champions League nel Gruppo D, Shakhtar e Inter, che nei rispettivi esordi hanno perso e lasciato già punti importanti in chiave ottavi di finale. E si giocano già tantissimo, forse tutto, sin da oggi, in uno scontro che negli ultimi 13 mesi si è visto ben tre volte, con uno score che recita una vittoria nerazzura (quella per 5-0 nella semifinale della Covid Europa League dell'agosto 2020) e due pareggi a reti bianche nei gironi della scorsa Champions.

APPROFONDIMENTI SPORT Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter: il riscaldamento dei... CHAMPIONS LEAGUE Inzaghi: «Match importante, non decisivo» SPORT Champions League, in campo Inter e Milan

In particolare, quello all'ultima giornata, che per l'Inter sancì una clamorosa uscita dalle coppe europee, mentre agli ucraini valse di nuovo la retrocessione (di nuovo) nella seconda competizione europea per club. Ma oggi non è tempo di guardare al passato, perché tante cose sono cambiate da allora, e soprattutto le panchine, oggi non più occupate da Antonio Conte e Luis Castro ma da Simone Inzaghi e Roberto De Zerbi, che si conoscono molto bene e che in carriera si sono già incrociati diverse volte. Il match andrà in scena alle 18.45 allo Stadio Olimpico di Kiev, e sarà diretta dal fischietto romeno Istvan Kovacs.

SEGUI LA DIRETTA DI SHAKHTAR DONETSK-INTER

SECONDO TEMPO

68' Inter aperta sulla mediana, Dodo carica da buona posizione, ma il tiro finisce molto alto sopra la traversa

64' Errore al rinvio del portiere dello Shakhtar, il pallone arriva a Lautaro Martinez che spara alto da buona posizione

55' Doppio cambio per l'Inter. Inzaghi prova a dare una sterzata alla partita inserendo Calhanoglu e Correa al posto di Brozovic e Dzeko

52' Salomon punta l'area di rigore con la palla incollata sul destro. La sposta per calciare ma trova ancora una volta il muro di Skriniar a salvare la porta dell'Inter

49' Lo Shakhtar sfonda a destra, cross basso di Dodo che scavalca Handanovic, ma Skriniar in spaccata da dietro anticipa in maniera pulita l'avversario quando ormai il gol sembrava inevitabile: il punteggio resta sullo 0-0

46' Si riparte dalla prima frazione a reti inviolate: subito occasione per lo Shakhtar con Dodo, ma Dumfries chiude in angolo

PRIMO TEMPO

Il primo tempo finisce senza marcature per le due squadre, ma la partita è vibrante. Da segnalare un po' di azioni pericolose per i padroni di casa che però non trovano la porta di Samir Handanovic. Nicolò Barella è la vera spina nel fianco per gli ucraini, ma si ferma solo sulla traversa. Grande occasione per Edin Dzeko nella seconda parte della prima frazione di gioco, da pochi passi, però, il bosniaco spara alto, scatenando la reazione di stizza di Simone Inzaghi in panchina. Complessivamente né Inter, né Shakhtar mantiene per lunghi tratti il pallino del gioco, ma le squadre si allungano e i tentativi non mancano.

42' Dodo scappa via sulla fascia destra, ma Skriniar è posizionato alla perfezione nel cuore dell'area di rigore e riesce a chiudere il cross del laterale dello Shakhtar

40' Bel cross dalla sinistra: il pallone vaga senza padrone in area di rigore. Dumfries tenta di concludere verso la porta, ma poco prima viene chiuso in calcio d'angolo

34' Dzeko su sviluppo di calcio d'angolo spedisce alto a pochi passi dal portiere avversario

30' Pedrinho tenta dalla distanza, ma il suo tiro finisce alto sopra la traversa

29' Lancio profondo che trova Lautaro Martinez, gran dribbling in area e tiro che finisce a lato. Ma tutto è fermo per fuorigioco

24' L'Inter aumenta la pressione verso la porta ucraina. Il tentativo di Skriniar finisce ampiamente sul fondo

19' Azione insistita dello Shakhtar Donetsk, ma il tiro di Teté si perde a lato

15' Barella dalla distanza colpisce la traversa

6' L'Inter costruisce sulla fascia destra con Vecino mentre Dumfries attacca la profondità. Il lancio dell'ex Fiorentina trova il terzino che non riesce a controllare bene il pallone: sfuma l'azione offensiva della squadra di Simone Inzaghi

4' Salomon riscalda subito il match della seconda giornata di Champions League, ma il pallone calciato non inquadra lo specchio della porta

1' La sfida delle 18:45 tra Shakhtar e Inter è iniziata

Shakhtar Donetsk-Inter, le formazioni ufficiali

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Marlon, Matvyenko, Ismayli; Maycon, Stepanenko; Pedrinho, Alan Patrick, Solomon, Traore. All. Roberto De Zerbi

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Vecino, Brozovic, Barella, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi

Dove vederla in tv e diretta streaming

La gara delle 18:45 dello stadio Olimpico di Donetsk tra Shakhtar e Inter sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport ai canali 201 e 252 del satellite e 472 e 482 del digitale terrestre. Per quanto riguarda, invece, lo streaming: la seconda uscita degli uomini di Inzaghi in Champions League sarà disponibile su SkyGo, Mediaset Infinity e NowTv.