Real Madrid-Manchester City 1-1: segna Vinicius, risponde De Bruyne. Finisce in parità tra Ancelotti e Guardiola

Segna Vinicius, pareggia De Bruyne. Al Santiago Bernabeu finisce 1-1 tra Real Madrid e Manchester City e tutto è rimandato al ritorno, all’Etihad nel match del 17 maggio. Chi si aspettava un lampo di Benzema o Haaland, l’ultimo Pallone d’Oro contro il campione del futuro che contenderà ogni tipo di trofeo a Mbappé, si deve ricredere. I protagonisti sono altri in questa sorta di rivincita della semifinale della scorsa stagione, quando furono i Blancos a perdere 4-3 in Inghilterra e vincere 3-1 a Madrid ai supplementari, per poi conquistare l’ennesima Champions della propria storia. Inizia meglio il Manchester City. Nei primi 13’ Courtois deve intervenire due volte: la prima sulla conclusione di De Bruyne, la seconda sul tentativo di Rodri. Continuano ad attaccare i Citizens, mentre il Real Madrid è in affanno, ma quando si affaccia nella metà avversaria, Ruben Dias fa buona guardia su Benzema e in scivolata anticipa il francese su cross basso di Vinicius.

Real-City, i gol

Ed ecco che all’improvviso arriva il vantaggio dei Blancos: incursione di Camavinga, palla per Vinicius, che non si fa problemi a tirare e a battere Ederson. Nella ripresa De Bruyne inizia una sfida a distanza con Courtois, bravo a respingere una sua conclusione con la mano di richiamo (azione poi fermata dal fuorigioco) e non lasciarsi impensierire da un’altra iniziativa del solito De Bruyne. Che segna poi il pari con un tiro potente su suggerimento di Gundogan. Il Real Madrid reagisce con tiro a giro di Alaba, che finisce sopra la traversa, e con un colpo di testa di Benzema respinto da Ederson. Finisce 1-1: appuntamento al 17 maggio con il ritorno.