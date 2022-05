Champions League, approvato il nuovo format: mini-campionato da 8 giornate e 36 squadre

La Champions League cambia dalla stagione 2024-2025. Il Comitato Esecutivo dell'Uefa ha approvato il nuovo format della competizione. La novità principale riguarda l'attuale fase a gironi, che si trasforma in un mini-campionato di 8 giornate e 36 squadre. Ogni squadra giocherà 8 partite contro 8 avversari diversi, 4 in casa e 4 trasferta, aumentando così il numero minimo di match per ogni partecipante (che oggi è 6, per chi non supera i gironi). Alla fase ad eliminazione diretta ci vanno direttamente le prime 8 del mini-campionato, mentre le squadre che termineranno dal nono al 24esimo posto si sfideranno in uno spareggio per accedere agli ottavi di finale.

Champions League a 36 squadre, cosa cambia per le qualificazioni

La Champions passa da 32 a 36 squadre. I 4 posti in più saranno così assegnati: uno al club terzo classificato nel campionato al quinto posto del ranking (attualmente la Francia), un altro «a una vincitrice del campionato, aumentando da 4 a 5 il numero di squadre che si qualificano attraverso il cosiddetto percorso Campioni». Gli ultimi due andranno alle federazioni che hanno ottenuto il miglior risultato collettivo nella stagione precedente.