Champions League, maxi schermo per la finale a San Siro. Sala: «Fatto positivo»

Ci sarà anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, grande tifoso interista alla finale di Champions League che si giocherà sabato a Istanbul tra Inter e Manchester City. «Io andrò a Istanbul - ha confermato il sindaco a margine di una conferenza stampa - ho un invito dalla Uefa e certamente ci andrò». In merito a quello che potrebbe succedere in città la sera della partita e a misure che il Comune pensa di mettere in campo Sala ha aggiunto che «ci sarà il maxi schermo a San Siro e questo va molto bene, già questo limita molto il problema. Poi bisognerà vedere come va la partita».