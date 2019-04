Andata dei Quarti, vincono Liverpool e Tottenham

Ultimo aggiornamento: 23:44

Vincono Liverpool e Tottenham nell'andata dei quarti di Champions League. Nessun problema per i Reds con i portoghesi grazie a Keita e Firmino. A Londra Son piega il Manchester City.Vince e convince il Liverpool contro il Porto. Ad Anfield Road l’andata dei quarti di finale di Champions League finisce 2-0 per gli inglesi. Prima Keita, grazie ad una deviazione di Torres, e poi Firmino segnano i gol del successo contro la squadra di Sergio Conçeicao. Tutto facile per i Reds che nella ripresa avrebbero potuto aumentare il bottino con il gol di Mané, annullato per fuorigioco. Festeggia Klopp che guarda con fiducia al match di ritorno in Portogallo il prossimo 17 aprile.Buona la prima europea per il Tottenham nel nuovo stadio. La squadra di Pochettino, all’esordio in Champions all’Hotspur Stadium, impianto inaugurato la scorsa settimana in Premier League, vince 1-0 contro il Manchester City. Serata deludente per i ragazzi di Pep Guardiola che sbagliano un calcio di rigore con Aguero in avvio di gara, assegnato dall’arbitro olandese Kuipers dopo aver consultato il Var per un tocco di mano di Rose. Nella ripresa Kane si fa male alla caviglia in uno scontro di gioco con Delph e lascia il campo zoppicando a Lucas Mouras. Senza il suo faro in attacco il Tottenham non si scoraggia e al 78’ con Son trova il gol vittoria.