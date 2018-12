Roma rischio Barça o City. Juve, pericolo Simeone. Incubo inglese per la Lazio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A voler dar ascolto ai numeri, alle voci, alle cifre, negli ottavi di finale della Champions League la Roma incontrerà il Manchester City di Pep Guardiola, mentre alla Juventus di Max Allegri capiterà in sorte l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Oggi alle ore 12 sapremo, dato che a Nyon la Uefa comporrà gli abbinamenti del primo turno a eliminazione diretta del torneo. Del resto bisogna sapere che in Spagna esiste un genio assoluto che sempre si incarica di stilare con inimitata esattezza le probabilità, di cui ogni squadra dispone, di sfidare le diverse avversarie. Da pazzi. Lui si chiama Alexis, però va famoso nel mare del web come MisterChip. Per cui, ad essere precisi, occorre dire che la Roma ha appunto una probabilità del 23,3% di incontrare il Manchester City, del 16% di sfidare il Barcellona di Leo Messi, del 15,9% di giocare contro il Borussia Dortmund, del 15,8% di affrontare il Paris Saint-Germain di Neymar, del 15,4% di vedersela con il Bayern Monaco e soltanto del 13,6% di misurarsi con il Porto. Quanto alla Juventus, la lista allinea come rivali più verosimili l’Atletico Madrid (18,5%), lo Schalke 04 (18%), il Tottenham (16,8%), il Liverpool e il Lione (16,6% ciascuno), e l’Ajax (13,5%). Giusto per curiosità, secondo gli studi di MisterChip, l’accoppiamento più probabile dell’intero panorama europeo avvicina l’Atletico Madrid al Manchester City: con un grado addirittura del 29%. Di certo la Roma sarà inclusa nell’urna delle non teste di serie, considerando che si è qualificata come seconda del girone. Viceversa, promossa come capolista del gruppo, la Juventus oggi abiterà il paese delle maraviglie delle teste di serie e dunque potrà godere del privilegio di evitare le squadre migliori (e quindi le peggiori) della competizioni, e di disputare in casa la partita di ritorno. Di riflesso i giallorossi cominceranno l’avventura degli scontri diretti allo stadio Olimpico. Le squadre provenienti dallo stesso girone o dalla stessa nazione, naturalmente, non potranno affrontarsi. Interessante è scoprire come al gran ballo di Nyon prenderanno parte quattro squadre inglesi – il City, il Liverpool, il Manchester Utd e il Tottenham – e tre club spagnoli, ovvero il Barcellona, il Real Madrid e l’Atletico. Ecco, se non altro, la Roma eviterà il Madrid, già sfidato, e la connazionale Juventus; come ai bianconeri sarà negato l’incontro con lo United e con i giallorossi.Dopo le estrazioni legate alla Champions, alle ore 13 andrà in scena il sorteggio dei sedicesimi dell’Europa League. La Lazio di Simone Inzaghi decollerà dalla seconda fascia e correrà il pericolo di incrociare il cammino del Chelsea di Sarri o dell’Arsenal, del Bayer Leverkusen, del Siviglia, oltre che del Valencia e del Benfica, cadute dalla Champions. Al proposito, l’Inter e il Napoli saranno invece inclusi tra le teste di serie: confidano nello Slavia Praga, nel Rapid Vienna, nel Krasnodar e nel Malmo, ma rischiano di pescare lo Shakhtar, il Fenerbahçe, il Galatasaray e l’Olympiacos.Infine vale la pena di annotare le date. Le partite di andata degli ottavi della Champions si giocheranno il 12, il 13, il 19 e il 20 febbraio; quelle di ritorno il 5, il 6, il 12 e il 13 marzo. Invece l’andata dei sedicesimi di Europa League si disputerà il 14 febbraio, il ritorno il 21 febbraio.