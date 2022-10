Champions League, il sorteggio sorride alla Roma: Wolfsburg, Slavia Praga e St Polten le avversarie

La Roma sorride, perché poteva andare decisamente peggio. La squadra di Spugna, poteva essere inserita nel raggruppamento insieme a Chelsea, Psg e Real Madrid, tutte insieme appassionatamente nel gruppo A. Invece l'urna di Nyon, alla fine, è stata benevola con le giallorosse. Sarà il raggruppamento B quello che ospiterà la squadra della Capitale nella prossima Champions League, e oltre il Wolfsburg, decisamente e almeno per il momento ingiocabile, Bartoli e compagne se la dovranno vedere con Slavia Praga e St Polten. Altra trasferta in Repubblica Ceca insomma che ha dolci ricordi, e un'altra in Austria oltre a quella in terra tedesca. Insomma, la Roma è stata fortunata. E adesso risuonano come una dolce melodia anche le parole del tecnico dopo la qualificazione ai preliminari lo scorso maggio, quando ha candidamente ammesso che alla Roma sarebbe servito un sorteggio baciato dalla dea bendata per andare avanti e potersela giocare. Diciamo che Spugna è stato accontentato. Dopo lo Sparta Praga non poteva capitare di meglio.

Gli altri gironi

Come detto prima c'è stato il rischio per la Roma di essere inserita nel gruppo A con le squadre che abbiamo già citato: alla fine, nel girone d'inferno, dalla quarta fascia - quella dove erano inserite le giallorosse - è uscito il Vllaznia. Nel girone C c'è la Juventus di Montemurro, che se la vedrà con la sua ex squadra, l'Arsenal, oltre che Lione e Zurigo. Infine quello D: Barcellona, Bayern Monaco, Rosengard e Benfica. Sì, alla Roma è andata decisamente alla grande. La prima giornata è in programma tra il 19 e il 20 ottobre, a breve sarà comunicato il calendario.