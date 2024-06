Champions League, nessuna partita delle italiane trasmessa in chiaro: tutte le coppe su Sky e il mercoledì su Amazon Prime

Il grande calcio entra nelle case degli italiani, ma solo su abbonamento. Come riporta il Sole 24Ore, Sky ha acquisito i diritti di immagine della Champions, della Conference e dell'Europa League. Un accordo molto importante tra l'emittente televisiva di proprietà di Comcast e la Uefa che si aggira intorno ai 660 milioni di euro. Le partite saranno trasmesse esclusivamente da Sky e da nessun''altra emittente, con Mediaset che è stata totalmente tagliata fuori così come Tv8. Piccola consolazione per Amazon Prime che, invece, continuerà a proporre la miglior partita del mercoledì.

