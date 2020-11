Szczesny 6,5 Graziato da Zubkov nel primo tempo, reattivo su una leggerezza di Chiellini nel finale

Cuadrado 6,5 Padrone della fascia, alterna corsa a giocate decisive come l’assist a Morata per il vantaggio

Bonucci 6 L’azione del vantaggio parte dai suoi piedi, qualche piccolo scricchiolio in fase difensiva

Chiellini 6 Al rientro, piccole sbavature, Szczesny gli evita una figuraccia nel finale

Danilo 6 Piuttosto bloccato, una minima incertezza regala a Zubkov il pallone del potenziale pareggio

Ramsey 5,5 Tanta corsa ma poca sostanza, si inserisce ma non trova quasi mai il varco giusto

Arthur 6 Tanti palloni toccati ma nessun vero guizzo. Ne perde uno rischiosi nel finale, esce per problemi fisici all’intervallo

Rabiot 6 Ci mette testa e gamba, può sempre dare qualcosa di più

Chiesa 6 Dalla sua la Juve sfonda poco, un po’ timido

Ronaldo 6 Velo non si sa quanto voluto per Morata sull’1-0, e assist per il 2-0, in mezzo sbaglia un gol non da lui

Morata 7,5 Altra doppietta dopo quella di Kiev, capocannoniere juventino con 6 gol stagionali. Imprescindibile in questo momento per Pirlo.

(30’ st Frabotta ng), (8’ st McKennie 6), (1’ st Bentancur 6,5), (30’ st Bernardeschi ng), (22’ st Dybala 6,5 Si sblocca con un gol e mezzo regalati)

Pirlo 6,5 Serviva una prestazione pesante, ma più del gioco sono arrivati gol e punti pesanti per ipotecare il secondo posto del girone alle spalle del Barcellona





Dibusz 4 Incassa i primi due gol senza colpe, poi regala gli ultimi due. Disastroso

Lovrencsics 5 Si perde Morata sul primo gol, in difficoltà nonostante l'esperienza

Blazic 5 Un salvataggio che vale un gol su Ronaldo nel primo tempo, poi pasticcia e innesca il 3-0 di Dybala con la compartecipazione di Dibusz

Dvali 5 Rema, rincorre, e nel finale segna un autogol intervenendo alla disperata sul tiro di Dybala

Botka 5,5 Gioca adattato, fatica ma non crolla

Somalia 5,5 Il più lucido e dinamico lì in mezzo, ma è quasi sempre da solo a ragionare

Kharatin 5 In affanno, meglio in fase di possesso

Siger 5,5 Dalla sua parte il Ferencvaros soffre troppo la Juventus

Zubkov 6 Occasione clamorosa a metà del primo tempo, ma calcia malissimo di esterno sinistro alto, da posizione super favorevole

Isael 4,5 Serata da dimenticare, errori su errori, palloni persi e nessun guizzo

Tokmak Nguen 5 Due tiri fuori in avvio, poi scompare dal campo

(24’ st Heister ng), (35’ st Uzuni ng), (29’ st Boli 6 Gol della bandiera nel finale), (28’ st Mak ng)

Rebrov 5 Regge bene un tempo poi naufraga per colpa di errori individuali. Juve e Barcellona sono di un’altra categoria



Ultimo aggiornamento: 23:24

