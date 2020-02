Colpo del Lipsia di Schick a Londra, il Tottenham di Mou con un piede fuori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mourinho ha un piede e mezzo fuori dalla Champions. Non tanto per il risultato (0-1) che lascia aperta ancora la porta per il passaggio del turno, ma per la prestazione scialba e priva di idee del suo Tottenham. Il Lipsia, debuttante in un ottavo nella coppa dalle “grandi orecchie”, ha vinto con merito. Coprendo ogni zona del campo con ordine e giocando un calcio propositivo sin dai primi minuti di gioco. Le assenze in casa londinese si sono fatte sentire, su questo c’è poco da poter dire. Perché il Tottenham senza Kane e senza Son – che non ci saranno nemmeno al ritorno in Germania – è una squadra normale, con nessun fuoriclasse in grado di spostare gli equilibri. Il risultato lascia anche l’amaro in bocca ai tedeschi, che hanno avuto diverse occasioni per poter mettere un ipoteca quasi definitiva al passaggio del turno. È stata la vittoria di Nagelsmann, definito da molti l’erede di Mourinho, che ha offuscato le fonti di gioco degli Spurs. Una grande iniezione di fiducia anche per il proseguo in Bundesliga.LIPSIA SUBITO PERICOLOSO, IL TOTTENHAM SI SALVAPronti via ed il Lipsia nello spazio di 2’ crea tre palle gol: Schick, Angelino, che colpisce il palo, e Werner, fanno subito capire che sarà una serata difficile per Lloris. Il Tottenham ci capisce poco, e la fiammata di Bergwijn al 7’ è solamente un fuoco di paglia. Perché da quel momento in poi i tedeschi trovano sempre la verticalizzazione buona per Schick che gioca di sponda per l’inserimento dei compagni che attaccano lo spazio alle spalle dell’attaccante ex Roma. Mourinho predica calma. Ma anche sotto l’aspetto atletico il Lipsia dimostra di essere, almeno stasera, una spanna superiore ai londinesi. L’occasione migliore capita sui piedi di Werner, pescato da Nkunku, che solo davanti a Lloris spara addosso al portiere francese. Se al riposo si va sullo 0-0 è solamente per poca concretezza degli attaccanti ospiti.WERNER LA SBLOCCA, PER MOU E’ NOTTE FONDACi prova subito Moura a inizio ripresa, ma Gulacsi è attento e respinge. Sembra partire meglio il Tottenham, ma il fallo ingenuo e netto di Davies sull’inserimento di Halstenberg permette a Werner di presentarsi sul dischetto: 1-0, gol numero 26 in stagione per l’attaccante tedesco, e Lipsia meritatamente avanti. La reazione degli Spurs non c’è. Nagelsmann ordina ai suoi di non abbassare il baricentro e allora il Tottenham continua ad andare in difficoltà. Prima Schick – che spara addosso a Lloris buttando via un contropiede micidiale – e poi ancora Werner hanno la palla del ko, ma sprecano. Lo Celso cerca il pari con un calcio di punizione dai 20 metri sul quale Gulacsi si supera aiutato anche dal palo. Ma è una fiammata che non porta a nulla. Il Lipsia vince. E meritatamente. Per il Tottenham è vicina la”Brexit”.