Champions, giallo sospetto per Ramos: adesso rischia due turni di squalifica

«Il cartellino, lo cerco?»: sarebbe questo il labiale colto sulla bocca di Sergio Ramos e che potrebbero costare caro al capitano del Real Madrid, diffidato e ieri sera ammonito nel match di Amsterdam contro l'Ajax. Una ammonizione 'cercatà secondo la stampa spagnola, che ha oggi pubblicato un video che sembrerebbe avvalorare questa tesi. Un comportamento assolutamente vietato dall'Uefa (ne sa qualcosa il messicano Jesus Corona del Porto, fermato per due turni dalla Federcalcio europea, proprio per lo stesso motivo) che potrebbe adesso punire il centrale spagnolo, ammonito ieri sul finale (era l'88') per un fallo su Dolberg a centrocampo e quindi automaticamente squalificato per la gara di ritorno (ma 'salvò per gli eventuali quarti). A peggiorare le cose per il giocatore blancos, tra l'altro, ci sono anche le sue dichiarazioni post partita in cui ha fatto capire di aver intenzionalmente cercato l'ammonizione: «Sì, è vero - ha detto - visto il risultato e sapendo della diffida, era una cosa che avevo in mente. Non si tratta di sottovalutare l'avversario o la partita di ritorno, ma a volte bisogna prendere certe decisioni e ho deciso così». Parole improvvide a cui lo stesso Ramos ha cercato di porre rimedio subito dopo con un post su twitter («Voglio chiarire che mi dispiace per l'ammonizione, nè l'ho cercata, così come non l'avevo cercato nella partita contro la Roma») e su cui l'Uefa dirà la sua. Il capitano del Real rischia adesso due giornate di squalifica, stessa sanzione comminata a Jesus Corona, per l'ammonizione cercata, nella fase a gironi, contro lo Schalke. In questo caso, lo spagnolo salterebbe il ritorno degli ottavi contro l'Ajax e l'eventuale andata dei quarti di finale.