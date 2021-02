Champions, a Sky 121 match su 137 per i prossimi tre anni

Sky conquista l'Europa. Il colosso degli audiovisivi ha acquisito i diritti tv per la trasmissione di 121 delle 137 partite di Champions League per il triennio 2021/2024 e di tutte le 282 partite a stagione della Europa League e della nuova Conference League, sempre per il triennio 2021/2024. Saranno quindi 403 in totale i match per ognuna delle tre stagioni di coppe europee. Le partite saranno visibili su Sky e Now Tv, come già avviene per questa stagione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA