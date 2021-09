Champions, Europa e Conference League, ecco una guida tv per seguire le italiane nelle coppe europee

Lunedì 13 Settembre 2021, 15:35

Ripartono le coppe europee. Ben sette le squadre italiane che da domani, martedì 14 settembre, scenderanno in campo. Ecco una guida su come seguire in tv Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, Lazio e Roma impegnate tra Champions, Europa League e la nuova Conference League, la terza manifestazione continentale.

Italiane in Europa, come e dove vederle

Champions League

La massima competizione continentale si potrà seguire su Sky (e di conseguenza in streaming su Now) che ha acquistato i diritti di 121 gare su 137. Invece, le 16 migliori gare del mercoledì saranno trasmesse in esclusiva assoluta su Amazon Prime Video, la grande novità della stagione. Le 17 del martedì sono visibili in chiaro sulle reti Mediaset. Inoltre, da Cologno Monzese si potranno vedere le altre 104 partite grazie a Infinity+ (e anche su TimVision per l’accordo di 12 mesi). Si inizia con Malmoe-Juventus alle ore 21 (TimVision, Canale 5, Sky Sport Uno e Sky Sport). In contemporanea l’Atalanta sarà impegnata a Villarreal (TimVision, Sky Sport Arena e Sky Sport, Infinity+). Invece, mercoledì 15 toccherà a Milan e Inter, entrambe impegnare alle 21. Liverpool-Milan si potrà vedere su TimVision, Sky Sport Uno e Sky Sport e Infinity+. Inter-Real Madrid in esclusiva su Amazon Prime Video.

Europa League

Dopo la due giorni di Champions, giovedì 16 settembre sarà la volta dell’Europa League i cui diritti tv sono stati acquisiti da Sky e da Dazn (e visibili anche su TimVision). Sky trasmetterà tutte le 282 partite della competizione tramite satellite, digitale terrestre, Sky Q senza parabola oppure streaming sull’app Now. Galatasaray-Lazio (ore 18,45) sarà visibile su Tv 8, Dazn, TimVision, Sky Sport Uno e Sky Sport. Leicester-Napoli, in programma alle 21, si vedrà su Dazn, TimVision, Sky Sport Uno e Sky Sport.

Conference League

Ed eccoci alla terza competizione continentale, la Conference League. Sarà trasmessa da Sky (anche in streaming su Now) e il meglio su Dazn e TimVision. Roma-Cska Sofia, in programma alle 21 di giovedì 16 settembre, si vedrà quindi su Dazn, TimVision, Sky Sport Arena, Sky Sport e su Now.