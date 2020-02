Champions, si riaccendono i riflettori: Atletico-Liverpool 1-0, Borussia-Psg 0-0 Live

Ultimo aggiornamento: 21:30

La Champions League riparte dal Wanda Metropolitano. Il Liverpool torna nello stadio in cui ha conquistato nella passata stagione la coppa e affronta nell'andata dei quarti di finale i padroni di casa dell'Atletico Madrid. I Colchoneros di Diego Simeone cercato l'impresa contro la formazione di Klopp, inarrestabile in Premier League con un vantaggio di 25 punti (con una partita in più) sul Manchester City di Guardiola.Sfida affascinante quella tra Borussia Dortmund e PSG. I tedeschi, che hanno passato la fase a gironi ai danni dell'Inter, si giocano la prima gara in casa e vogliono sbilanciare già il pronostico per la qualificazione ai quarti. I francesi, primi in campionato ma reduci dal pareggio per 4-4 contro l'Amiens, cercano quella prestazione di livello europeo che è quasi sempre mancata.