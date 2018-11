Ultimo aggiornamento: 10:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Effetto Champions. Nel bene e nel male, il campionato ne è condizionato. Le notti europee danno, tolgono, restituiscono, entusiasmano, prosciugano. Prosciugano anche prima, non solo dopo. Ma soprattutto pre-occupano, per rubare una battuta all’Ancelotti post Chievo. Debbono essere molti forti le motivazioni per non pensare a risparmiare energie nel turno di Serie A che precede le Coppe. Stavolta le aveva soltanto l’Inter, che non poteva permettersi un altro passo falso dopo il tonfo di Bergamo. Roma e Napoli, reduci da due confortanti vittorie con le genovesi, erano più rilassate. E la Juventus? Beh, la Juventus, squadra di ferro, al momento è da considerarsi su un altro pianeta rispetto alle italiane normali, l’unica che, pur non distraendosi, è in grado di vincere con il minimo sindacale.Eppure, anche le “italiane normali” stanno tornando a essere abbastanza eccezionali. Per la prima volta dopo 16 anni, tutte e quattro le partecipanti hanno la possibilità di passare il turno e approdare agli ottavi di Champions. Anzi, a questo punto, più che possibile, è probabile che ci riescano. Addirittura, potrebbero festeggiare tutte già questa settimana. L’Inter avanza subito se non perde a Londra con il Tottenham, il Napoli deve battere la Stella Rossa e fare il tifo per il Liverpool (non deve perdere a Parigi), alla Juventus basta un punto con il Valencia, la Roma potrebbe avere la certezza della qualificazione persino se perdesse con quel che resta del Real Madrid. Sarebbe per il calcio italiano una piccola grande impresa. L’ultima volta che riuscì, stagione di grazia 2002-03, la Champions si concluse con una finale Milan-Juventus. Ma, nonostante i progressi, i tempi per una finale italiana bis non sembrano ancora maturi. Juventus a parte, tutte e tre le altre stanno pagando un prezzo piuttosto elevato per rimanere sul palcoscenico europeo. Si fa presto a dire turnover. Per la sua capacità di coinvolgere tutta la rosa e la sua bravura nel scegliere sempre le rotazioni giuste, Ancelotti fino a 24 ore fa era incensato (“Altro che Sarri”…): dopo lo 0-0 con il Chievo c’è ovviamente chi si chiede se non abbia cambiato troppo. Più o meno lo stesso discorso può valere per Di Francesco. Spalletti, invece, ha battuto a mani basse il Frosinone (che aveva 6 punti più del Chievo e soltanto 2 meno dell’Udinese) senza Icardi, Perisic, Vecino e lo squalificato Brozovic. Allora forse il problema non è a quanti titolari rinunci, ma in che contesto inserisci quelli che giocano meno, cioè se in un sistema di gioco che funziona di per sé, e quanta voglia di spendersi abbia la squadra nel suo insieme. E’ difficile scendere in campo con la giusta concentrazione quando sai che tre giorni dopo sarai al centro delle attenzioni non solo dei tuoi tifosi attuali, ma di tutta Europa.