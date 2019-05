Champions, la stampa spagnola infierisce sul Barcellona: «Ridicolo, è la pagina più nera della storia»

Bocciata e recidiva: il Barça, dopo la rimonta subita all'Olimpico contro la Roma nei quarti della scorsa edizione, concede il bis nella semifinale contro il Liverpool. Passivo addirittura peggiore: da 0-3 a 0-4. Così la stampa spagnola mette in «ridicolo» il Barcellona. All'indomani della clamorosa debacle contro il Liverpool nella semifinale di ritorno di Champions League ad Anfield, i media iberici sono impietosi nei confronti dei blaugranà. Non fanno sconti i quotidiani catalani vicini al Barcellona, con Sport che emette sul titolo in prima una vera e propria sentenza: «La partita più ridicola della storia». «Il Barcellona scrive la pagina più nera uscendo dalla Champions ad Anfield in maniera imperdonabile. Come successo a Roma, la squadra di Valverde non ha saputo gestire il suo vantaggio», scrive Sport riferendosi al 3-0 dell'andata al Camp Nou cancellato dal clamoroso 4-0 di ieri. «Arrossire», rincara la dose il Mundo Deportivo con un gioco di parole sul colore del Liverpool e quello della vergogna blaugrana. «Un Barcellona senza anima vive una debacle ad Anfield e il Liverpool, senza Salah né Firmino, domina», si legge nel sottotitolo, dove non passa ovviamente inosservato il «ridicolo gol incassato su corner» e il precedente dello scorso anno con la Roma. In generale, la stampa spagnola non è tenera nei confronti dei catalani. «Fallimento storico» titola in prima pagina Marca, sullo sfondo del tabellone di Anfield Road sul quale spicca il risultato.Lo stesso giornale assegna poi «un 10 al Liverpool e ad Anfield». «Tuono ad Anfield», è il titolo scelto da As e abbinato a una foto di Ter Stegen che guarda impotente un pallone rotolare nella sua porta. Poi la sintesi catastrofica: «Nuova ecatombe del Barca in Champions e addio al triplete».

Ultimo aggiornamento: 11:58

