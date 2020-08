Napoli, Insigne non è grave: può recuperare per Barcellona

È infiammazione all'inserzione dell'adduttore il, verdetto della risonanza magnetica a cui è stato sottoposto Lorenzo Insigne. Lo si apprende da fonti qualificate del club.. Il capitano del Napoli si è infortunato all'84' del match con la Lazio e il verdetto di oggi indica una situazione critica ma non grave. Insigne proseguirà la terapia a Castel Volturno e verificherà con lo staff medico diretto dal dottor Canonico l'evolversi del fastidio per capire se potrà provare a essere in campo sabato sera nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona.

