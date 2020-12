Barcellona-Juve, Pirlo: «Non credo alla crisi blaugrana»

A Pirlo vincere non basta. Per il primo posto girone dovrà farlo con più di due reti di scarto, e per l’impresa serve una grande Juve e una mentalità all’altezza. Rispetto alla sfida di andata del 28 ottobre scorso c’è un Ronaldo in più, che rinnova il duello infinito sul campo con Messi.

MESSI E RONALDO - “Sarebbe sbagliato dire chi è più bravo. Si sono condivisi i Palloni d’Oro negli ultimi 15 anni, sono due fenomeni e bisogna ringraziarli: fanno bene al calcio. E’ un momento particolare della vita di Messi, ha avuto qualche problema questa estate, più mentale che tecnico, in campo è un fenomeno. Ronaldo più efficace? Vuol dire che si trova nella posizione al momento giusto”.

FORMAZIONE - “Buffon si è allenato con noi negli ultimii due giorni, merita un palcoscenico così importante quindi domani potrebbe essere la sua partita. Ramsey ta meglio, è intelligente, domani potrebbe essere molto utile il suo lavoro tra le linee. Rabiot è cresciuto molto, è un bravo ragazzo e un grande lavoratore. Può diventare un grandissimo centrocampista a livello mondiale”.

IMPRESA – «La Juve ce l’ha nelle corde, dobbiamo crederci, ci sarà da soffrire ma avremo le nostre occasioni, il DNA Juve non deve mai mancare in alcuna partita”

CRISI BARCELLONA - “Non credo ad un Barcellona in crisi, è sempre una grande squadra. L’andata l’ho vista e rivista, dobbiamo migliorare la fase di non possesso, stringere le linee di centrocampo e difesa e non farci trovare scoperti, dopo poi avremo più tempo per aggredirli”.

