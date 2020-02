Atalanta, Gasperini avvisa i suoi: «Non dovranno tremare le gambe»

«Per domani sera dobbiamo avere emozioni positive, per fare qualcosa in più ed esprimerci al meglio. Non ci devono tremare le gambe anche se c'è grande attesa, sono 70 giorni che aspettiamo questa gara». Lo dice, a Sky, il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, alla vigilia degli ottavi di Champions League contro il Valencia, orfano di sette giocatori. «Non faccio affidamento - aggiunge - sulle loro assenze che sono importanti ma il Valencia resta una squadra di valore, abituata a giocare le coppe ad alto livello».





© RIPRODUZIONE RISERVATA