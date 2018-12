Allegri: «Siamo bravi a perdere le partite che contano meno»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La qualificazione era già in tasca, questa sera è arrivato anche il primo posto nel girone. È una sconfitta che non fa male alla Juventus il 2-1 contro lo Young Boys. «Quest'anno siamo bravi a perdere le partite che contano meno», tira un sospiro di sollievo Massimiliano Allegri. «Abbiamo raggiunto l'obiettivo - commenta ai microfoni della Rai - in una serata in cui è andato tutto storto, anche se è giusto uscire sconfitti anche se abbiamo creato tanto». Il fuorigioco di Ronaldo, sul gran tiro di Dybala, ha impedito il pareggio in extremis, ma il tecnico bianconero non ha nulla da recriminare. «Ho rivisto l'episodio - dice -, Ronaldo era in traiettoria e il gol era da annullare. Del resto, non pareggiare o perdere, a quel punto, non avrebbe cambiato assolutamente niente. Bisogna rimanere sereni perché altrimenti dopo si rischia di prendere la squalifica e questo non va bene», dice a proposito delle proteste di Dybala. «Il calcio è così, stasera è andato tutto storto – insiste Allegri . anche se eravamo partiti bene con tre o quattro occasioni. Forse non eravamo concentrati nel concludere. Pjanic? C'era -6, è andato negli spogliatoi per questo», taglia corto Allegri sull'episodio. «Sabato c'è il derby - aggiunge - e ho preferito risparmiargli minutaggio». Il tecnico bianconero guarda avanti. «Chi vorrei nel sorteggio? Le squadre qualificate sono quelle, l'importante è farsi trovare noi pronti», sostiene. «Sabato abbiamo il derby e bisogna cercare di fare risultato anche se non sarà semplice. Qualcosa da rimproverare alla squadra? No, siamo primi in campionato e primi in Champions - conclude - di più non si può fare...».