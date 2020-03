Ultimo aggiornamento: 17:19

è il presidente della, ma è anche il massimo dirigente dell'Eca ovvero dell'associazione europea dei club calcistici. In questa veste da anni ormai sostiene la necessità di varare la Superlega europea, il campionato continentale per top club che, di fatto, soppiantarebbe i tornei nazionali declassandoli a serie minori. Progetto che stenta ad andare in porto soprattutto per l'opposizione netta dell'Inghilterra che non ha la minima intenzione di sminuire la Premier League, campionato ricco di soldi e tradizione (è il più pagato dalle tv e il più antico del mondo tanto da vantare il club più antico del pianeta: lo Sheffield Football Club fondato nel 1857).Oggi Agnelli è tornato a parlare del calcio per club del Continente sottoponendo alla platea un dubbio che riapre la discussione: «Ho grande rispetto per quello che sta facendo l', ma senza storia internazionale e con una grande prestazione sportiva ha avuto accesso diretto alla massima competizione europea per club. È giusto o no? Poi penso alla, che ha contribuito negli ultimi anni a mantenere il ranking dell'Italia, ha avuto una brutta stagione ed è fuori, con quello che ne consegue a livello economico. Bisogna anche proteggere gli investimenti e i costi».Come dire: meriterebbe più la Roma di essere inper quanto fatto negli anni, con tanti saluti alla spettacolare squadra di Gasperini e ai sogni di gloria dei club con meno blasone. «Non ho la risposta - ha spiegato ancora Agnelli -, si tratta di mettere in campo un processo trasparente per questa decisione. Ci sono squadre che hanno fatto la semifinale di Champions League, che hanno vinto il campionato o la coppa e che guadagnano le qualificazioni solo per il ranking del loro paese. Il punto è come bilanciare, quanto pesa il contributo al calcio europeo e quanto pesa la prestazione di un singolo anno. Quello che va capito è come assicurare ai club sani e quelli che sono limitati dalla grandezza del loro mercato che possano lottare e non siano relegati a crescere i giocatori per le grandi società. Gli ottavi di Champions quest'anno ne sono la dimostrazione, anche la Coppa del Mondo 2018 è stata la dimostrazione del dominio dei paesi europei».A margine di questa battaglia ce n'è un'altra tra Uefa e Fifa che sempre oggi ha fatto registrare una novità. Secondo il Daily Mail la federcalcio europea starebbe pensando ad organizzare una nuova maniestazione, una sorta di "Champions estiva" per contrastare la nuova Coppa del Mondo per club a 24 squadre che la Fifa ha varato per il prossimo anno in Cina. L'idea sarebbe partita dagli americani della Relevent Sports, che da qualche anno organizza la International Champions Cup ovvero le "tournée" negli Usa e in Asia (già sospesa questa per via del Coronavirus). Il progetto sarebbe già stato presentato a qualche club inglese: la Uefa non sarebbe organizzatrice, ma semplice promotrice. La partecipazione non avverrà tramite gli attuali inviti, ma sarà determinata dalla classifica delle varie Leghe nazionali.