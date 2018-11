Cerveteri, il ds De Gennaro: «Stare qui è un'esperienza importante»

Pasquale De Gennaro è il nuovo volto di riferimento della dirigenza del Città di Cerveteri. Il nuovo direttore sportivo della società si è presentato al pubblico in un evento ad hoc. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate all'ufficio stampa del club tirrenico: «Vengo dal calcio di provincia, ma in passato sono arrivato fino alla primavera del Siena. Dopo un brutto infortunio ed alcuni problemi personali, ho deciso di ripartire dal Divino Amore, prima categoria (provenivo dall’Andria), tornando vicino a casa. Dopo altri infortuni ho deciso di fare il corso per diventare collaboratore della gestione sportiva. Durante ilcorso ho conosciuto il ds dell’Aranova Alessio Mursia, che mi ha messo in contatto con l’allora ds della Lupa Roma Carlo Musa a cui serviva un collaboratore: stagione importantissima per me, dove ho imparato molto e mi ha dato la convinzione di voler continuare a crescere e migliorare per raggiungere i miei obiettivi. Quando è arrivata la chiamata del Cerveteri non ho esitato un solo istante, sono certo che sarà un’esperienza importantissima per me e che collaboreremo per la crescita del club. Forza Cerveteri!».

