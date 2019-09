© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quattro goal ed un assist nelle prime due giornate del campionato regionale di Promozione, girone D ed il Cervaro vola. Il protagonista di questa piccola impresa è l'attaccante cassinate Michele Grillo che a 33 anni non ha perso il vizio del goal. Grillo, oltre 200 reti in carriera sta trascinando la squadra di mister Gianni Fargnoli al primato in classifica. Un risultato di certo insperato per una compagine giovane costretta tra l'altro a giocare a San Pietro Infine a causa della mancanza di autorizzazione ad utilizzare l'impianto.Grillo si racconta al Messaggero.«Sono nato a Cassino il 24 Gennaio 1986 e nella mia carriera di calciatore ho giocato tra le altre nell'Isola Liri, Anitrella, Colleferro, Monte San Giovanni Campano, Bassiano, Alatri, Real Cassino, Pignataro, Roccasecca, Alatri, Dinamo Colli;sicuramente ne ho dimenticato qualcuna- ha spiegato Michele Grillo- ho scelto Cervaro per motivi di lavoro e familiari. Gioco vicino casa, mi diverto e qui mi trovo benissimo. Preferisco giocare vicino casa».«In queste prime due giornate di campionato ho realizzato quattro goal. Mi è già capitato di segnare quattro goal nelle prime due giornate, cinque mai però, sono davvero molto contento. Spero di continuare così. Il mio record stagionale- ha aggiunto Grillo- è di goal è di 29 goal con la maglia del Real Cassino. Era sempre nel campionato di Promozione. Sono un attaccante a cui piace fare goal, ma a mio parere la mia caratteristica migliore secondo è fornire l ultimo passaggio. L'obiettivo del Cervaro per questa stagione è quello di fare un buon campionato. La partenza è stata ottima ma restiamo con i piedi per terra. Siamo una squadra composta da tanti giocatori nuovi, giovani e ci dobbiamo ancora conoscere bene».«Il mio futuro? al momento è troppo presto per pensarci- ha concluso Grillo- non saprei cosa rispondere. Con il lavoro e la famiglia Cervaro è la scelta ideale anche perché qui ho trovato una società ambiziosa che non ci fa mai mancare nulla e punta a crescere».