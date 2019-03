Giovanni Fargnoli, tecnico del Cervaro, ha commento così il pareggio a reti inviolate tra la sua squadra e lo Sporting Vodice, gara di recupero del campionato di Promozione: “E’ stato un gran match, entrambe le squadre non hanno mai mollato un centimetro. Loro hanno giocato bene ma noi abbiamo creato qualcosina in più, mancando tuttavia nel momento clou. Non è la prima volta che ci succede in questa stagione, già nell’ultima uscita contro il Monte San Biagionon siamo riusciti ad andare oltre il pari nonostante le numerose occasioni create. Ci manca la stoccata finale al momento, ma sono fiducioso che prima o poi ci sbloccheremo".

Ultimo aggiornamento: 19:40

