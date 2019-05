© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un titolo di Promozione a cinquanta metri di distanza. E’ davvero curiosa la situazione in cui si troveranno domenica le due squadre ai vertici del girone E di Prima categoria: Certosa (primo della classe) e Torre Angela Acds (secondo con due punti di svantaggio) si giocheranno la volata per il salto di categoria negli ultimi novanta minuti.Nulla di particolare, se non fosse per il fatto che il calendario ha riservato alle due compagini romane un curioso scherzo del destino. Alle ore 11, infatti, il Certosa avrà il suo “match point” contro il Villa Adriana nella gara in programma sul campo amico che porta lo stesso nome del club capitolino, sito in via di Centocelle 246. Qualche civico prima (ora 195, prima 100), il Torre Angela disputerà la sua sfida esterna al Catena (il campo dell’Atletico 2000) contro la Magnitudo, allo stesso orario.Non ci sarà bisogno di mandare dirigenti per aggiornare in tempo reale del risultato della rispettiva avversaria, visto che basterà allungare un po’ lo sguardo (considerato che i due centri sportivi sono attaccati l’uno all’altro) e vedere se dall’altra parte ci sia stato qualche cambiamento di risultato. In ogni caso, a meno di un clamoroso arrivo alla pari che rinvierebbe tutto ad uno spareggio diretto in campo neutro, via di Centocelle sarà il teatro dei festeggiamenti di una delle due (anche se l’altra si consolerà con un quasi certo ripescaggio): bisognerà solo capire quale sarà il civico giusto…