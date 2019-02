Il Certosa non sta attraversando un buon periodo, reduce dal pareggio contro il Magnitudo, in una gara che poteva addirittura perdere. L'allenatore Russo però crede che ci sia un problema esterno sulle prestazioni della propria squadra: "Ovviamente sono amareggiato per i due punti persi domenica, ma io credo che in questo momento non sia un problema mentale dei miei ragazzi, bensì ci sia altro. Qualcuno da fuori sta creando confusione all'interno del gruppo, questo non posso accettare. Molti parlando di punto guadagnato, io invece credo che abbiamo perso una ghiotta opportunità, comunque non sono preoccupato".

Ultimo aggiornamento: 19:02

