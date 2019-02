Certosa, Russo: «Il calcio può riservare sorprese»

Il Certosa ha liquidato la pratica Borghesiana con un risultato da goleada tra le mura amiche. Un 6-0 perentorio e che non ammette repliche. «La partita è stata sbloccata dopo 5' di gioco – racconta mister Massimiliano Russo – E si è subito messa in discesa. Era una sfida da non prendere sottogamba. A fine primo tempo abbiamo chiuso in vantaggio di tre reti. Il resto è del match è stato piuttosto semplice». Un incontro nel quale si è rivisto Matteo Colagrossi tra i marcatori: "Sono contento per Colagrossi. Era qualche tempo che non segnava, si è sbloccato con una bella doppietta. Anche Palombi si è fatto perdonare del calcio di rigore sbagliato la scorsa domenica. Ho ricevuto risposte importanti da entrambi». Nella prossima giornata di campionato il calendario propone la trasferta col Tor Lupara. «Sarà una partita difficile – commenta il tecnico neroverde – All'andata il risultato finale ci ha sorriso, ma loro erano ben messi in campo. Andare a giocare sul loro campo non sarà una passeggiata. Affronteranno il match senza regalarci nulla. Spero di avere l'organico al completo». Una gara da non sbagliare considerando che Zena e Torre Angela se la vedranno con Accademia Real Tuscolano e Borghesiana: «Due sfide sulla carta molto più abbordabili rispetto alla nostra. Ma il calcio può riservare sorprese».

Ultimo aggiornamento: 16:51

