Certosa, Russo: «Abbiamo avuto la forza per vincere»

Il mister del Certosa Massimiliano Russo già prima che si giocasse il match aveva preannunciato che non sarebbe stata facile la partita contro la Dinamo Roma. La contesa poi domenica scorsa è terminata poi 2-1 in favore del Certosa. Il tecnico analizza il match: «Sono venuti a giocarsela in maniera molto organizzata. Si sono presentati con 4-1-4-1 che ci ha messo in difficoltà nei primi scorsi di sfida. Non riuscivamo a creare gioco sulle fasce ed infatti il primo tempo si è concluso sul risultato di 0-0. Nella ripresa abbiamo fatto meglio operando alcuni accorgimenti tattici. Siamo passati in vantaggio, ci hanno agganciato ed abbiamo avuto la forza per vincerla».

