Certosa, Pascoletti: «Dobbiamo rimanere concentrati anche in difesa»

Il Certosa sta vivendo un momento magico in campionato perchè è la prima della classe con 16 punti nel girone E di Prima Categoria, frutto di cinque vittorie, un pareggio e zero sconfitte. Il difensore centrale della squadra, Matteo Pascoletti, sintetizza l'andamento positivo della sua compagine con l'obiettivo di migliorarsi sempre di più: «Sicuramente dobbiamo cercare di aumentare l’attenzione in fase difensiva se da una parte riusciamo a trovare il gol con facilità, dall’altra dobbiamo limitare gli errori nei pressi della nostra porta. Sporting Guidonia? Come tutte sarà una sfida difficile, abbiamo già affrontato altre squadre che non navigano ai piani alti ma che sanno far male, per questo servirà concentrazione dal primo all’ultimo minuto».

Ultimo aggiornamento: 18:49

