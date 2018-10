Certosa, parla Palombi: «Giocheremo a testa alta contro l'Atletico Lodigiani»

Il Certosa ha iniziato nel migliore dei modi il suo campionato in Prima Categoria dopo aver conquistato due vittorie su due: prima contro il Setteville e poi con la Magnitudo nel derby di Centocelle. L'attaccante della squadra Fabrizio Palombi traccia un primo bilancio: «Siamo contentissimi di aver iniziato la stagione in questo modo, sono state due vittorie importanti che ci hanno dato tanto morale e un’ulteriore spinta per continuare a lavorare al meglio. Dobbiamo rimanere però con i piedi ben saldi a terra e pensare a migliorarci sempre di più, consapevoli delle nostre forze. Sono stati fatti acquisti mirati e che hanno alzato il livello della rosa. C’è stato un netto miglioramento, ora abbiamo bisogno di continuità». Nel prossimo weekend al campo Certosa arriverà l’Atletico Lodigiani: «Anche questa sarà una gara difficile, ogni domenica è sempre una battaglia – spiega Palombi – loro sono attrezzati e sicuramente venderanno cara la pelle, noi ce la giocheremo come sempre a testa alta«.

