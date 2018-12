Certosa, Palombi: «Il gruppo è in crescendo»

Per il ritorno di capitan Daniele Palombi sul rettangolo verde manca davvero poco. La convalescenza del leader del Certosa, lontano dai campi di gioco da ormai tre settimane, sta per terminare: «Nonostante il mio infortunio sto seguendo con attenzione i miei compagni, spero di tornare almeno in panchina per domenica – esordisce Daniele – Siamo un gruppo che sta fornendo prestazioni in crescendo. Nonostante la rosa sia piena zeppa di giovani, c'è grande voglia di far bene e mettersi in mostra. Queste ultime due gare, con due squadre di bassa classifica, potevano essere una trappola. Invece ci siamo fatti trovare pronti portando a casa 6 punti».

